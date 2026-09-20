España, Gran Bretaña y Alemania completan el cuadro para las Finales de la Copa Davis

Jaume Munar de España devuelve una bola ante Alejandro Tabilo y Tomás Barrios de Chile este domingo, en un partido de dobles de la Copa Davis en el Court Central Anita Lizana en Santiago de Chile. ( EFE/ ESTEBAN GARAY )

España derrotó a Chile este domingo y se quedó con el último boleto para las Finales de la Copa Davis, una instancia a la que se sumaron más temprano Gran Bretaña a costa de Ecuador, y Alemania guiada por Alexander Zverev.

Sin su número uno, Carlos Alcaraz, la sangre nueva española se hizo cargo de la clasificación y de mantener viva la aspiración de ganar un título que se escapa desde 2019.

Rafael Jodár, de 20 años y 14° del ranking mundial, y Daniel Mérida, de 21 años, adelantaron la serie el sábado tras superar a Cristian Garín y a Alejandro Tabilo en los juegos individuales sobre la tierra batida de Santiago.

La pareja de dobles conformada por Jaume Munar y Pedro Martínez se encargó de sellar el pase este domingo con un contundente 6-0 y 6-3 en una hora y 17 minutos frente a los locales Tomás Barrios y Alejandro Tabilo.

España, seis veces campeona de la Copa Davis, luchará por la corona junto a la vigente campeona Italia, Gran Bretaña, Alemania, República Checa, Corea del Sur, Austria y Canadá en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

La ibérica fue la única selección visitante en ganar su serie.

Gran Bretaña remata a Ecuador

Más temprano, Gran Bretaña se encargó de esfumar el sueño de Ecuador de disputar por primera vez la ronda definitiva.

Tras ganar los dos individuales del sábado en la pista dura de Londres, Henry Patten y Neal Skupski remataron el triunfo británico al superar en dos sets a los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar por 6-3 y 6-4.

Patten, número uno del mundo en dobles, y su compañero Skupski, número tres, lograron un único quiebre de servicio en el primer set para tomar el control frente a sus rivales, ubicados en los puestos 91 y 93 del ranking.

En la segunda manga, la dupla británica se adelantó en el noveno juego, antes de cerrar de inmediato el partido y la eliminatoria.

La victoria permitió que Gran Bretaña juegue unas Finales por primera vez desde 2023.

Zverev hace lo suyo

También lograron la victoria en dobles los germanos, para ponerse en ventaja en la serie frente a Croacia en la cuadra rápida de Halle, Alemania.

Kevin Krawietz y Tim Puetz derrotaron por 7-5 y 6-2 para poner 2-1 por delante a los germanos, dando la posibilidad a su mejor raqueta, Alexander Zverev, de clasificar a su país a las Finales.

"Probablemente fue nuestro mejor partido de dobles en la Copa Davis. Todo salió a la perfección de principio a fin y el ambiente fue fantástico", dijo Krawietz.

Frente a Dino Prizmic (N.103 del mundo), el reciente ganador del US Open y de Roland Garros apenas tuvo problemas para ganar por 6-2 y 6-4.

El triunfo metió a Alemania en las Finales, donde tratará de ganar un título de la Copa Davis que no consigue desde 1993.

Cerúndolo rescata a Argentina

Argentina, por su parte, aseguró su regreso a las clasificaciones para las Finales de 2027 al superar por 3-1 a Turquía en la cancha dura de Neuquén (centro-oeste).

Los argentinos cerraron la jornada sabatina con un 2-0 favorable, pero su mejor hombre, Francisco Cerúndolo, debió acudir al rescate este domingo luego de que Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayeran por doble 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel.

Latinoamericano mejor ubicado en el escalafón mundial (23°), Cerúndolo apabulló por 6-1 y 6-0 en 48 minutos a Mert Alkaya (296°), un rival ubicado muy lejos de su posición en el escalafón.