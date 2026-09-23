Agassi considera la Laver Cup "uno de los grandes eventos del año"

La leyenda estadounidense Andre Agassi defendió este miércoles la Laver Cup, que comienza el viernes en Londres, como "uno de los grandes eventos del año", en un deporte como el tenis donde el calendario suele estar sobrecargado.

Participantes destacados

Entre los principales atractivos de esta edición figuran el alemán Alexander Zverev, número dos mundial y vigente campeón de Roland Garros y del US Open, así como el español Carlos Alcaraz (N.3), el estadounidense Taylor Fritz (N.10) o jóvenes talentos como el también español Rafa Jódar (N.14) o el checo Jakub Mensik (N.15).

De viernes a domingo, el O2 Arena londinense será el epicentro mundial del tenis masculino, en una competición sobre superficie dura bajo techo en la que Europa se enfrenta a un combinado del Resto del Mundo en el que el argentino Francisco Cerúndolo llevará sobre sus hombros la representación latinoamericana.

El espíritu de la Laver Cup es emular de alguna manera los duelos Europa-Estados Unidos de la Ryder Cup de golf.

"El recinto es espectacular. Este es uno de los grandes eventos del año", declaró Agassi, capitán del equipo del Resto del Mundo.

"La competición y la intensidad son siempre altas", insistió el ganador de ocho torneos del Grand Slam.

"La Laver Cup es una competición que siempre intento jugar. Soy alguien que otorga mucho valor a la lealtad y este evento ha sido siempre leal conmigo. Intento ser leal con ellos", declaró por su parte Zverev, que está llamado a liderar a Europa junto a Alcaraz, uno de sus habituales grandes rivales del circuito.

Balance histórico

El número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, que fue baja por problemas en una rodilla en el reciente US Open, es el gran ausente.

Es la novena edición de la Laver Cup. En las ocho anteriores, Europa venció en cinco ocasiones y el equipo del Resto del Mundo en tres, incluyendo la última, disputada el año pasado en San Francisco (California, Estados Unidos).

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