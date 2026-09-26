Europa domina en la Laver Cup, Alcaraz resiste ante Fritz

El español Carlos Alcaraz salvó dos bolas de partido en contra antes de derrotar al estadounidense Taylor Fritz, este sábado en Londres, donde Europa pudo acabar el segundo día del torneo con ventaja de 7-5 sobre el equipo del Resto del Mundo.

Esta competición se disputa en tres días, por lo que el domingo se decidirá el campeón en el O2 Arena de la capital británica, donde se juega en superficie dura bajo techo.

Resultados del sábado

Europa había empezado el sábado con una ventaja de 3 puntos a 1 sobre el combinado mundial, que está capitaneado por el exjugador estadounidense Andre Agassi.

El Resto del Mundo asestó dos zarpazos importantes en los duelos individuales, con el estadounidense Learner Tien derrotando al italiano Flavio Cobolli y, sobre todo, el australiano Alex De Miñaur sorprendiendo al número dos mundial y reciente campeón del US Open, el alemán Alexander Zverev.

Hace un año, Alcaraz perdió ante Fritz en la última Laver Cup, donde el Resto del Mundo logró el título en San Francisco.

Declaraciones de Alcaraz

El tenista murciano se vengó ahora superando a ese mismo adversario, por 6-3, 4-6 y 13-11.

"Fue inevitable pensar en lo que pasó el año pasado, cuando perdimos todos los partidos del sábado", recordó Alcaraz.

"Llegué al partido concienciado en que no podía pasar de nuevo. Al principio estuve algo nervioso, no voy a mentir. Pero al final estoy feliz por la victoria", destacó.

Situación del torneo

En el choque de dobles que cerró el día, Zverev pudo desquitarse de su derrota ante De Miñaur al ganar, haciendo dupla con el noruego Casper Rudd, frente al kazajo Alexander Bublik y el estadounidense Brandon Nakashima, por 6-4 y 7-6 (9/7).

Las espadas están en todo lo alto antes del día decisivo, ya que los partidos suponen un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, por lo que todo es posible en el pulso por el título.

En el palmarés histórico de esta competición, Europa se llevó cinco títulos en las ocho ediciones disputadas hasta el momento.

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