La República Checa vence a Ucrania y reconquista la Billie Jean King Cup

Las jugadoras de República Checa celebran el triunfo en la Billie Jean King Cup 2026. ( AFP )

La República Checa conquistó este domingo su duodécima Billie Jean King Cup de tenis al derrotar 2-0 a Ucrania en Shenzhen (China), donde desde el martes se disputaba la fase final a ocho equipos de la antigua Copa Federación.

La campeona de Wimbledon Linda Noskova (6ª del mundo) aportó el punto decisivo a su equipo al imponerse por 6-3 y 7-6 (7/5) a Elina Svitolina (7ª), unas horas después de la victoria por 6-2 y 6-3 de Karolina Muchova (8ª) frente a Anhelina Kalinina (48ª).

Apenas ganó la pelota de partido, Noskova se llevó la cabeza entre las manos y se derrumbó de alegría sobre la pista, levantada de inmediato y abrazada por su capitana Barbora Strycova, que no perdió ni un segundo para saltar del banquillo y venir a felicitar a su número 1.

"Es uno de mis sueños que acaba de hacerse realidad", celebró la capitana.

Favoritas en esta fase final, con cuatro jugadoras en el top 30 y la número 1 mundial de dobles Katerina Siniakova en sus filas, las checas no perdieron ni un solo partido en Shenzhen.

Tras eliminar el martes a Gran Bretaña en cuartos de final, el viernes dejaron fuera a España en semifinales para ganarse el derecho a disputar su decimotercera final en la BJK Cup.

Strycova, que asumió el mando de la selección a principios de año, se convirtió el domingo en la cuarta ganadora de la BJK Cup en conquistar el título tanto como jugadora como en calidad de capitana.

Se suma así a la australiana Margaret Court y a las estadounidenses Chris Evert y Billie Jean King en los libros de historia de esta competición creada en 1963 y profundamente reformada en 2020.

"Significa tanto para mí unirme a semejantes leyendas", se maravilló la capitana checa. "Me hablaron (de la posibilidad de igualar a Court, Evert y King) justo antes del partido, se me puso la piel de gallina", aseguró.

Segunda nación más laureada por detrás de Estados Unidos (18 títulos en la BJK Cup), la República Checa no ganaba la competición desde 2018.

De sus doce coronas, las cinco primeras fueron conquistadas bajo la bandera checoslovaca. Ucrania disputaba por su parte su primera final de la BJK Cup, después de haber eliminado en semifinales a Italia, campeona en las dos últimas ediciones.

- "Una alegría" pese a la derrota -

Derrotada en su primera final de BJK Cup, Ucrania logró sin embargo la gesta de eliminar en semifinales a Italia.

Imperial contra la campeona y sobre todo contra Bélgica en cuartos, donde había ganado en individuales y en dobles, Kalinina esta vez no pudo hacer nada ante Muchova, que no le dejó ni una sola pelota de break.

Ucrania estuvo privada en Shenzhen de su habitual número 2 Marta Kostyuk (10ª), que se retiró a última hora debido a una lesión en una muñeca.

"Obviamente nos habría gustado llegar hasta el final", lamentó el capitán ucraniano Illya Marchenko. "Pero la República Checa fue demasiado fuerte".

"Estoy muy orgulloso de mis jugadoras, de la manera en que gestionaron esta semana y lo dieron todo por el equipo y por Ucrania", sometida desde 2022 a una ofensiva militar rusa.

"Estamos encantados de haber podido llevar alegría a Ucrania esta semana", concluyó el capitán.

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