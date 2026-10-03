Zverev se enfrentará a Djokovic en cuartos de final de Pekín

El tenista alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, dominó este sábado al chino Shang Juncheng (N.250) 6-0, 6-3 y se enfrentará en cuartos de final del torneo de Pekín al serbio Novak Djokovic (N.11).

El recién vencedor de Roland Garros y del Abierto de Estados Unidos se deshizo sin dificultades de su rival, invitado por la organización del torneo, en menos de una hora.

En cuartos de final le espera Djokovic, que el viernes sufrió contra el chino Bu Yunchaokete (N.104) para avanzar en este torneo ATP 500.

El joven asiático de 24 años tuvo al veterano de 39 contra las cuerdas, tras ganar el primer set 6-4 y alcanzar el tie-break en el segundo, en el que el serbio tiró de experiencia y oficio para apuntarse el parcial 7/2.

En el set decisivo, el serbio tomó pronto la iniciativa y consiguió un margen cómodo, que le permitió apuntarse el partido sin sobresaltos, por 6-2, tras un encuentro de 2 horas y 52 minutos.

Así, Djokovic llegará al duelo con más minutos en las piernas contra un Zverev que está viviendo en 2026 su mejor temporada.

-- Torneo ATP de Pekín:

Individuales - Segunda ronda:

Alexander Zverev (GER/N.1) derrotó a Shang Juncheng (CHN) 6-0, 6-3

Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-4, 6-3

Alex De Miñaur (AUS/N.5) a Quentin Halys (FRA) 3-6, 7-6 (7/5), 7-5

Andrey Rublev (RUS) a Roman Safiullin (RUS) 6-2, 3-6, 6-4

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