Djokovics, sin ser favorito, elimina a Zverev y alcanza semifinales del ATP 500 de Pekín

El tenista serbio Novak Djokovic, 11º del ranking ATP, venció este domingo 4-6, 6-4, 6-4 al número 2º Alexander Zverev, en cuartos de final del torneo ATP 500 de Pekín.

El vencedor de 24 títulos de Grand Slam y exnúmero 1º mundial no era favorito contra el alemán, que ha ganado este año sus dos primeros títulos de Grand Slam (Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos).

En semifinales, Djokovic se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (6º), que se impuso 7-6 (7/4), 6-3 al argentino Francisco Cerúndolo.

La otra semifinal enfrentará al polaco Hubert Hurkacz (39º) contra el australiano Álex de Miñaur (10º).

Zverev y Djokovic llevaban sin verse las caras desde Roland Garros en 2025. En aquella ocasión, la victoria también fue para el serbio, tras 3 horas y 17 minutos y cuatro sets.

Desde entonces, el estatus de los jugadores se había invertido y Zverev llegaba como favorito.

Pero Djokovic, eliminado en primera ronda del Abierto de Estados Unidos hace apenas unas semanas, se ha reencontrado con su mejor tenis en Pekín para tumbar al mejor tenista de la temporada 2026.

Pese a sufrir un break temprano y a perder el primer set, Djokovic logró empatar el partido y en el tercero y último, el serbio no aflojó hasta lograr una primera bola de partido.

Tras no lograr doblegar a Zverev a la primera, Djokovic sentenció el partido con su segunda bola de partido, pasando a semifinales y manteniéndose invicto en Pekín con 32 victorias consecutivas.