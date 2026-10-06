VIDEO | Coco Gauff clasifica a octavos en Pekín en medio de una controversia por ataques racistas

La estadounidense Coco Gauff, en acción durante su partido de individuales femenino contra la colombiana Camila Osorio en el torneo de tenis China Open en Pekín, China, el 3 de octubre de 2026. ( EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES )

Coco Gauff levantó las manos, detuvo el encuentro y pidió una revisión. Lo que parecía ser una interrupción más durante un partido del Abierto de Beijing terminó convirtiéndose en el centro de una controversia que llevó a la estadounidense a responder públicamente a una ola de ataques racistas en las redes sociales.

Gauff enfrentaba el lunes a la china Sun Xinran y perdía 5-4 en el primer set cuando, en medio de un intercambio, justo después de devolver la pelota, observó que la publicidad de las pantallas LED ubicadas junto a la cancha había cambiado y que las luces habían parpadeado.

La estadounidense levantó las manos antes de que Xinran pudiera devolver la pelota, que finalmente cayó dentro de la cancha, como si a propósito, Coco la hubiera dejado picar.

Controversy in Beijing during Coco Gauff´s win over 16-year-old Sun Xinran. Following a replayed point over flashing LED screens, Gauff has faced a wave of online abuse and discrimination, prompting her to speak out: "I´m not a cheater." https://t.co/i9HLb8pXpU — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026

La jugadora de 22 años solicitó una revisión en video. Después de analizar la jugada, se determinó que el punto debía repetirse. Gauff ganó esta vez la disputa y ese momento terminó siendo un punto de inflexión en el encuentro: se impuso en nueve de los siguientes 10 juegos para cerrar la victoria sobre Xinran, de apenas 16 años, quien terminó visiblemente emocionada en la cancha.

Al finalizar el encuentro, Gauff se acercó a la red y se disculpó con su rival.

Ataques digitales

Sin embargo, el episodio no terminó allí. La campeona estadounidense comenzó a recibir comentarios y mensajes de contenido racista en las redes sociales por haber detenido el juego y solicitado la revisión. La cantidad de ataques llegó a tal punto que decidió responder públicamente.

"Hola a todos, pueden no gustar de mí o estar en desacuerdo con lo que ocurrió sin ser racistas. La cantidad de comentarios/mensajes directos racistas que he recibido en las últimas horas es una locura.

Por último, no soy una tramposa ni una ladrona", escribió Gauff en X, en respuesta a una publicación en la que había sido llamada con un insulto racial.

La tenista posteriormente explicó con mayor detalle lo sucedido. Dijo que había notado que el panel publicitario parpadeaba anteriormente durante el intercambio y que decidió detener el punto cuando observó que las luces volvieron a parpadear por segunda vez. También defendió su decisión de solicitar la revisión al señalar que desafiar una jugada está contemplado dentro de las reglas y que no hizo nada incorrecto al pedir que el punto fuera revisado.

Gauff volvió además sobre el momento con Xinran y explicó que se disculpó con la adolescente en la red. "No me gustó verla tan emocionada", expresó la estadounidense.

No es la primera vez que Gauff enfrenta este tipo de ataques. A lo largo de su carrera ha sido blanco de comentarios y abusos racistas. En 2025, la tenista señaló que el abuso en internet era algo "dado" para las mujeres en el deporte. En abril de este año también denunció los comentarios racistas que recibió después de una derrota en el Abierto de Madrid.

Mientras la controversia crecía fuera de la cancha, Gauff se encargó de resolver el partido dentro de ella. Su victoria sobre Xinran le permitió avanzar a los octavos de final del Abierto de Beijing. Ahora tendrá otra prueba el miércoles, cuando enfrente a Elise Mertens por un puesto en los cuartos de final.

La estadounidense salió de Beijing con una victoria, pero también con un mensaje que trascendió el resultado: se puede cuestionar una decisión dentro de una cancha de tenis, pero para Gauff, el desacuerdo nunca debe convertirse en una justificación para el racismo.