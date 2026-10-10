Mirra Andreeva y Zheng Qinwen se citan en final del WTA 1000 de Pekín

La tenista china Zheng Qinwen, número 54 del ranking WTA, ganó 7-5, 6-2 a la belga Elise Mertens (19º) y avanzó el sábado a la final del torneo WTA 1000 de Shanghái, donde se medirá a la rusa Mirra Andreeva.

La exnúmero 4 del mundo, que llegó a caer fuera del Top 100 este año, se convirtió en la primera jugadora china en alcanzar la final del torneo.

Desde el inicio del partido Zheng atacó a Mertens con su servicio y llegó a liderar 3-0.

La belga, que eliminó por el camino a la estadounidense Coco Gauff (4º) y a la polaca Iga Swiatek (9º), reaccionó y empató el parcial 4-4, pero volvió a perder su servicio cuando el resultado era de 6-4 para Zheng.

La segunda manga arrancó igual, con la asiática logrando el break en el primer servicio de Mertens para liderar 3-0. Esta vez pudo conservar su ventaja e incluso aumentarla, cerrando el partido en poco más de una hora y media.

Campeona olímpica en París 2024 y finalista ese mismo año del Abierto de Australia y del WTA 1000 de Wuhan, la tenista de 23 años disputará el domingo la segunda final de su carrera en un torneo de ese nivel, el más prestigioso del circuito femenino por detrás de los Grand Slam.

Enfrente tendrá a la adolescente rusa Mirra Andreeva, vencedora este año de Roland Garros y número 5 del mundo, que había alcanzado la final horas antes tras vencer 6-2, 6-2 a la checa Nikola Bartunkova (34ª).

En el único duelo previo entre ambas tenistas, la victoria fue para Zheng Qinwen, que ganó a la rusa en cuartos de final del torneo de Pekín en 2024.

Para Andreeva la del domingo será su cuarta final de WTA 1000, tras sus títulos de 2025 en Dubái e Indian Wells y su derrota de 2026 en Madrid. Se aseguró además escalar hasta el tercer escalón del ranking WTA, su mejor puesto hasta ahora.

A sus 19 años, la rusa es la tenista más joven en alcanzar la final de Pekín desde la húngara Agnes Szavay, que ganó el título con 18 años en 2007.

Agresiva desde el inicio del partido, Andreeva pasó a liderar rápidamente 4-0. Bartunkova remontó uno de sus dos breaks en contra, pero no pudo cambiar el sentido del set.

En la segunda manga, la checa de 20 años, que disputaba sus primeras semifinales en un torneo de ese calibre, perdió su servicio a 2-1 para Andreeva y no logró reengancharse a la rusa.

Bartunkova, que eliminó en este torneo a la N.2 mundial bielorrusa Aryna Sabalenka y a su compatriota checa Karolina Muchova (8ª) entrará por primera vez en su carrera en el Top 30 del ranking WTA.

-- Resultados del torneo WTA 1000 de Pekín:

. Individual femenino - Semifinales:

Zheng Qinwen (CHN) derrotó a Elise Mertens (BEL/N.13) 7-5, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.4) derrotó a Nikola Bartunková (CZE/N.26) 6-2, 6-2

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