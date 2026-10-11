La tenista china Zheng Qinwen gana el torneo de Pekín, su primer WTA 1000

La tenista china Zheng Qinwen (54º) ganó este domingo en Pekín su primer título WTA 1000, la categoría más prestigiosa del circuito femenino por detrás de los Grand Slam.

Zheng, de 24 años y campeona olímpica en París 2024, se impuso 7-5, 6-4 a la rusa Mirra Andreeva (5º), que disputaba su primera final desde su título en Roland Garros en junio.

La heroína local se convirtió además en la primera tenista china en ganar el WTA 1000 de Pekín, creado en 2004. Con siete títulos ganados en el circuito, Zheng confirmó el regreso a su mejor nivel.

"Es un sentimiento increíble ganar aquí en Pekín", celebró la ganadora del torneo, que sucede en el palmarés a la estadounidense Amanda Anisimova.

"Ganar en casa, delante de mi público, era uno de mis sueños", insistió Zheng.

Ex número 4 del mundo, llegó a caer fuera del Top 100 tras una operación de codo en 2025 y unos resultados discretos en la primera mitad del año 2026.

"He vivido un año muy, muy difícil", confesó la tenista.

A principios de septiembre, Zheng alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Finalista del Abierto de Australia de 2024 y de las Finales WTA de ese mismo año, la china disputaba el domingo su segunda final en un torneo WTA 1000.

En 2024 cayó en la final del WTA 1000 de Wuhan contra la bielorrusa Aryna Sabalenka.

- Andreeva Top 3, Zheng se acerca al Top 20 -

Para este torneo, Zheng se benefició de una invitación por parte de los organizadores del torneo para integrar directamente el cuadro final.

Es solo la cuarta tenista en haber ganado un WTA 1000 tras una 'wild card'. Antes lo hicieron la rusa Maria Sharapova (Cincinnati 2011) y las canadienses Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) y Victoria Mboko (Montreal 2025).

Andreeva comenzó mordiendo primero, poniéndose 2-0, pero la asiática de 24 años igualó. Con 5-4 en contra, Zheng salvó tres bolas de set, ganó ese juego y encadenó otros dos en los que dejó en blanco a su rival para llevarse el primer set.

Ese giro de guion fue el punto que cambió la dinámica del partido. Zheng logró el break en el primer juego del segundo set y pese a que Andreeva igualó 1-1, la rusa volvió a perder su servicio con 4-4 y Zheng ganó el partido en el siguiente juego.

Para Mirra Andreeva supone su segunda final de WTA 1000 perdida este año, tras haber caído en Madrid a principios de mayo. La joven de 19 años había ganado sus dos primeras finales de ese nivel en 2025, en Dubái e Indian Wells.

La rusa pasará el lunes a ocupar el número 3 del ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera. Por su parte Zheng se quedará a las puertas del Top 20.

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