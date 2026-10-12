Alcaraz vuelve a estrellarse en Shanghái, Zverev se asegura el N.1 al final de año

Carlos Alcaraz quedó eliminado este lunes en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, torneo en el que nunca pasó de cuartos de final en las tres ediciones que ha disputado, una derrota que asegura al alemán Alexander Zverev acabar N.1 al final de año.

Con la baja por lo que resta de temporada del italiano Jannik Sinner, era una cuestión de tiempo que Zverev alcanzara el trono del tenis mundial, pero con la derrota de Alcaraz (N.3) ya es oficial: Zverev se convertirá en el primer alemán que acaba una temporada como N.1.

El germano, no obstante, aún tendrá que esperar un poco, ya que la fecha más temprana en la que podrá lograrlo es el 2 de noviembre, día en el que comenzará el Masters 1000 de París.

"Ha sido una temporada fantástica para mí ganando en París y Nueva York. Saber que terminaré el año en la cima del ranking es un sueño hecho realidad", dijo Zverev al sitio de la ATP.

El más veterano

Zverev será el jugador de más edad en acabar como N.1 por primera vez: cuando se publique el ranking de final de año (el 23 de noviembre), Zverev tendrá 29 años y 217 días, tres días más que Andre Agassi en 1999 (29 años y 214 días) y 20 días más que Andy Murray en 2016 (29 años y 197 días).

Esta circunstancia se confirmó con la derrota este lunes de Alcaraz, que perdió contra el belga Zizou Bergs (N.39) por 7-5 y 7-6 (7/4).

Alcaraz, que se perdió esta temporada cuatro meses de competición por una lesión en la muñeca, sigue con su historia de desamor con el torneo en Shanghái, donde nunca superó los cuartos de final.

Esta derrota pone fin a una racha de once triunfos consecutivos desde que perdió en cuartos de final, frente al estadounidense Ben Shelton, en el US Open, el torneo en el que regresó a la competición tras lesionarse en abril en Barcelona.

"Hoy no ha sido un buen día para mí. No me sentía bien. En los momentos importantes no jugué bien, aunque él también ha tenido algo de suerte en esos momentos", resumió Alcaraz.

El español de 23 años ganó la semana pasada el torneo ATP 500 de Tokio.

Para Bergs (27 años) se trata de la mayor victoria hasta ahora de su carrera y la primera ante una de las estrellas del circuito.

"Vivir este momento es un alivio para mí. Ahora siento que puedo ganar estos partidos. No solamente salir a jugar ante ellos, sino derrotarles sobre la pista", declaró tras la victoria.

El partido fue muy parejo, pero el belga jugó mejor los puntos importantes, como en el undécimo juego del primer set, cuando quebró el servicio del español y en el juego siguiente se apuntó el primer set, pese a que necesitó cuatro bolas para cerrar el parcial.

Jódar se acerca al Masters

El belga sólo pareció sufrir la presión cuando tuvo el servicio en el duodécimo juego del segundo set, nada más quebrar a Alcaraz, para cerrar el partido, pero el español reaccionó y forzó el "tie-break".

Pero Bergs mantuvo la calma para ganar ese juego decisivo y sellar el pase a la cuarta ronda tras algo más de dos horas de partido.

A diferencia de Alcaraz, el otro español que jugaba este lunes, el joven Rafael Jódar, sí superó esta ronda y estará en octavos, donde se medirá al neerlandés Botic van de Zandschulp.

Jódar, que lucha por meterse en el Masters de final de temporada, superó a un rival directo, el checo Jiri Lehecka, por 4-6, 7-6 (7/2) y 6-4.

En su primera temporada como profesional, el tenista de 19 años se convierte en el más joven en alcanzar los octavos de final en cinco Masters 1000 desde Novak Djokovic en 2007.

El madrileño necesita llegar a semifinales en Shanghái para mantener opciones matemáticas de jugar el torneo de Maestros.

En su primer partido desde que fue descalificado en Pekín por dar accidentalmente un pelotazo a un espectador, el ruso Daniil Medvedev (N.6) también se metió en octavos, así como el griego Stefanos Tsitsipas, que derrotó a un cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz (N.12).