Medvedev, Jódar y Paul avanzan a cuartos en el Masters 1000 de Shanghái

En esta foto de archivo, el ruso Daniil Medvedev en acción durante el partido de semifinales individuales masculino contra el español Carlos Alcaraz en la jornada 11 del torneo de tenis BNP Paribas Open en Indian Wells, California, EE.UU., 14 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

En lucha por lograr alguno de los boletos restantes al Masters de fin de temporada en Turín (15-22 de noviembre), Daniil Medvedev, Rafael Jódar y Tommy Paul alcanzaron el miércoles cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghái.

El ruso, número 6 del mundo, se deshizo este miércoles en dos sets 6-4, 7-5 del griego Stefanos Tsitsipas.

Medvedev no encajó ningún break, en un partido de dirección única frente al griego de 28 años.

"Sentí que estaba jugando muy bien hoy", dijo Medvedev.

"Le presioné mucho en el primer set. El segundo fue una historia diferente, muy ajustado. Estoy feliz por cómo lo gestioné", añadió.

El exnúmero 1 del mundo rompió el servicio de su oponente para colocarse 6-5 en la segunda manga, y cerró el partido con su servicio tras 1 hora y 24 minutos.

Medvedev, que ganó en Shanghái en 2019, se ha enfrentado a Tsitsipas en 16 ocasiones, con un balance positivo de 11 victorias.

Su rival en cuartos de final será el estadounidense Tommy Paul (18º), que eliminó al belga Zizou Bergs (39º), verdugo en la ronda precedente del español Carlos Alcaraz (3º).

Amonestación para Jódar

Horas antes, Jódar había sellado su boleto a cuartos de final contra el neerlandés Botic van de Zandschulp 6-7 (4/7), 6-4, 6-2, en un partido marcado por una advertencia al español por hablar mal a un recogepelotas.

El número 13 del mundo, de 20 años, estaba por detrás en el marcador tras haber perdido el primer set en el tiebreak cuando gritó "Dame la puta toalla, coño" a un recogepelotas.

Los recogepelotas están situados alrededor de la pista para dar a los jugadores pelotas para servir, y ofrecerles toallas entre los puntos.

Jódar acababa de desperdiciar una pelota de break en el primer juego del segundo set.

El juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, escuchó al español y le indicó que le había puesto una amonestación.

Jódar argumentó que se le había ignorado al pedir una toalla, y el juez insistió que lo entendía pero que no era la manera de dirigirse a un recogepelotas ni podía permitir ese lenguaje.

"Yo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí y yo se lo pido", explicó el juez.

En el intercambio entre jugador y juez, el español preguntó al árbitro "¿Pero qué le he dicho?" y este respondió: "No puedo repetir ahora, tú sabes lo que dijiste".

En cuartos de final Jódar se medirá Casper Ruud, que avanzó de ronda tras el abandono por lesión del canadiense Felix Auger-Aliassime.