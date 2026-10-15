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Un tenista serbio es suspendido hasta 2050 por amañar partidos

Stefan Milicevic, amañó seis partidos -incluidos cinco en los que participó- e intentó manipular otros seis entre 2022 y 2024

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    Un tenista serbio es suspendido hasta 2050 por amañar partidos
    Stefan Milicevic (AFP)

    Un tenista serbio fue sancionado con 24 años de suspensión en el deporte, hasta 2050, por dirigir una "red corrupta" de amaño de partidos, anunció este jueves la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA).

    Stefan Milicevic, de 29 años, amañó seis partidos -incluidos cinco en los que participó- e intentó manipular otros seis entre 2022 y 2024, informó la ITIA.

    "Milicevic también fue acusado de reclutar o intentar reclutar a múltiples jugadores profesionales como parte de una red corrupta durante el mismo periodo, lo que dio lugar a que varios otros jugadores amañaran partidos", añadió la entidad en un comunicado.

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    Acciones de la ITIA

    Milicevic, cuyo mejor ranking ATP fue un modesto 1.338º, no participó ni cooperó con la investigación, según la ITIA, y también fue multado con 70.000 dólares (62.400 euros).

    La ITIA añadió: "Mientras esté suspendido, Milicevic no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams o cualquier asociación nacional".

    • Su suspensión terminará oficialmente el 8 de octubre de 2050.

    jdg/mw/pm

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