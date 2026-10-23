Francisco Cerúndolo pasa a semifinales del ATP 250 de Bruselas

El argentino Francisco Cerúndolo, mejor tenista latinoamericano en el ranking mundial, se clasificó este viernes para las semifinales del torneo ATP 250 de Bruselas, que se juega en pista dura bajo techo.

Cerúndolo, número 21 del escalafón de la ATP, se impuso en su encuentro de cuartos de final al francés Clément Chidekh (152º) por 6-2 y 6-4.

"Ha sido un partido muy sólido por mi parte. He sacado a gran nivel durante todo el encuentro, probablemente ha sido una de las claves", dijo el argentino, de 28 años, en declaraciones recogidas por la ATP en su página web.

"Clément es un jugador fantástico, lo ha hecho increíble durante este año. Ha ganado muchos partidos y aquí jugaba en sus primeros cuartos de final en el ATP Tour. Sabía que iba a ser complicado pero he jugado bien", agregó.

En semifinales, el tenista bonaerense se enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (60º), que sorprendió en su emparejamiento de cuartos al checo Jirí Lehecka (20º) por 4-6, 6-4 y 6-3.

Cerúndolo buscará en ese partido acceder a la primera final indoor de su carrera en un torneo ATP.

En la otra parte del cuadro jugarán la semifinal el francés Arthur Fils, décimo del mundo y primer cabeza de serie, y el alemán Jan-Lennard Struff (58º).

-- Torneo ATP 250 de Bruselas

- Individuales - Cuartos de final:

Arthur Fils (FRA/N.1) derrotó a Alex Michelsen (USA/N.5) 6-4, 7-6 (14/12)

Jan-Lennard Struff (GER) a Zizou Bergs (BEL/N.6) 6-3, 7-6 (7/3)

Francisco Cerúndolo (ARG/N.3) a Clément Chidekh (FRA) 6-2, 6-4

Tallon Griekspoor (NED) a Jirí Lehecka (CZE/N.2) 4-6, 6-4, 6-3