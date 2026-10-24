Fritz y Musetti disputarán el título en el ATP 250 de Lyon
Fritz hizo valer su potente servicio, con 15 aces
El estadounidense Taylor Fritz, 14º jugador mundial y segundo cabeza de serie, y el italiano Lorenzo Musetti (26º) se clasificaron este sábado para disputar el domingo la final del torneo ATP 250 de Lyon (Francia).
En 1 hora y 41 minutos, y en pista dura bajo techo, Fritz se deshizo en su semifinal de su compatriota Tommy Paul (14º), por 6-3 y 7-5, para ganarse el derecho a disputar su quinta final de este año.
Fritz hizo valer su potente servicio, con 15 aces, un 70% de primeras bolas y un 78% de puntos ganados después de su primer servicio.
Salvó además diez bolas de break y, especialmente, tres bolas de set en contra al final del segundo set.
Por su parte, Musetti demostró su resiliencia física, después de haber acabado su partido de cuartos en la madrugada del viernes al sábado, en tres horas y media de batalla.
Pese a ese esfuerzo para ganar al francés Luca Van Assche (48º), Musetti respondió bien en su semifinal ante el italiano Flavio Cobolli, séptimo del ranking ATP y primer cabeza de serie, al que venció en tres mangas, por 4-6, 6-2 y 7-5, en 2 horras y 32 minutos.
Musetti llegó a levantar cuatro bolas de partido en contra ante su compatriota.
-- Torneo ATP 250 de Lyon
- - Individual masculino - Semifinales:
Lorenzo Musetti (ITA/N.6) derrotó a Flavio Cobolli (ITA/N.1) 4-6, 6-2, 7-5
Taylor Fritz (USA/N.2) a Tommy Paul (USA/N.4) 6-3, 7-5
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