Djokovic remonta ante Humbert y supera la primera ronda del ATP de Basilea

El serbio Novak Djokovic, duodécimo del mundo, ganó al francés Ugo Humbert (38º) por 4-6, 6-3 y 6-4 este miércoles en la primera ronda del torneo ATP 500 de Basilea, en Suiza.

El veterano ex número uno mundial está en plena carrera contrarreloj para tratar de clasificarse al Masters ATP de final de temporada (15-22 de noviembre en Turín).

Djokovic es actualmente undécimo en la Race, la clasificación que determina los boletos para el Torneo de Maestros, y necesita acabar entre los nueve primeros de ese ranking que engloba los resultados del año natural.

El Masters reúne a los ocho mejores del año, pero esta temporada el noveno logra plaza ya que el italiano Jannik Sinner, número uno mundial, se declaró baja para el resto de la campaña.

Djokovic, de 39 años y siete veces ganador del Masters ATP, se enfrentará en la segunda ronda del torneo de Basilea, que se disputa en pista dura bajo techo, a otro tenista experimentado, el alemán Jan-Lennard Struff.

Ese último, de 35 años, llega a Suiza después de haber sido subcampeón el pasado fin de semana en otra cita indoor de este final de temporada, en Bruselas.

En partidos de segunda ronda quedaron eliminados dos cabezas de serie, el noruego Casper Ruud y el polaco Hubert Hurkacz, 25º y 28º del mundo.

-- Torneo ATP de Basilea

. Individual masculino - Primera ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.4) derrotó a Ugo Humbert (FRA) 4-6, 6-3, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) a Yannick Hanfmann (GER) 6-4, 6-3

Taylor Fritz (USA/N.6) a Rinky Hijikata (AUS) 6-4, 7-6 (7/3)

Denis Shapovalov (CAN) a Rémy Bertola (SUI) 6-4, 6-2

. Individual masculino - Segunda ronda:

Nuno Borges (POR) derrotó a Casper Ruud (NOR/N.9) 1-6, 6-3, 6-4

Holger Rune (DEN) a Hubert Hurkacz (POL/N.10) 3-6, 6-3, 7-6 (9/7)

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