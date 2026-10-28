Medvedev elimina a Dani Mérida en la primera ronda del ATP de Viena
El próximo rival de Medvedev será el británico Cameron Norrie
El ruso Daniil Medvedev, número cinco mundial, derrotó al español Daniel Mérida (42º) y se clasificó este miércoles a los octavos de final del torneo ATP 500 de Viena, que se disputa en pista dura bajo techo.
- El próximo rival de Medvedev, que se impuso por 7-6 (7/5) y 6-1, será el británico Cameron Norrie (41º).
El ganador de ese pulso se verá en cuartos con el francés Adrian Mannarino (73º), sorprendente verdugo por 6-4 y 7-5 del checo Jakub Mensik (16º).
A cuartos ya accedió el australiano Alex de Miñaur (10º), que en el último duelo del día superó al estadounidense Learner Tien (18º) por 6-4 y 6-2.
Este miércoles, los dos principales favoritos del torneo conocieron la identidad de sus rivales en octavos: el alemán Alexander Zverev (2º) se medirá al neerlandés Tallon Griekspoor (50º) y el español Carlos Alcaraz (3º) tendrá como adversario al georgiano Nikoloz Basilashvili (95º).
-- Torneo ATP 500 de Viena
.Individual masculino - Primera ronda:
Tallon Griekspoor (NED) derrotó a Brandon Nakashima (USA) 6-1, 4-6, 7-6 (7/2)
Lorenzo Musetti (ITA) a Frances Tiafoe (USA/N.6) 7-6 (8/6), 7-5
Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Daniel Mérida (ESP) 7-6 (7/5), 6-1
Nikoloz Basilashvili (GEO) a Jurij Rodionov (AUT) 7-6 (7/3), 6-1
.Individual masculino - Segunda ronda:
Alex De Miñaur (AUS/N.5) derrotó a Learner Tien (USA) 6-4, 6-2
Adrian Mannarino (FRA) a Jakub Mensik (CZE/N.8) 6-4, 7-5
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