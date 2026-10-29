Djokovic tropieza ante Struff en Basilea y se le agota el tiempo para clasificar al último Masters

Novak Djokovic en acción durante un torneo de la ATP. ( ARCHIVO/ AFP )

El serbio Novak Djokovic y el español Rafa Jódar, números 12 y 11 del mundo respectivamente, quedaron eliminados este jueves en la segunda ronda del torneo ATP 500 de Basilea.

Djokovic, de 39 años, perdió en un duro partido por 6-7 (7/4), 7-5 y 7-6 (7/5) ante el alemán Jan-Lennard Struff (47º), otro veterano que tiene 36 años.

El ex número uno mundial dejó así escapar unos puntos muy valiosos en su intento contrarreloj de clasificarse al Masters ATP de final de temporada (15-22 de noviembre en Turín).

Busca nuevo rumbo

Djokovic ganó ese Masters en siete ocasiones en el pasado pero por el momento no tiene boleto para la edición de este 2026.

Es undécimo de la Race, la clasificación de resultados del año, que es la que determina quiénes estarán en Turín.

Necesita entrar entre los nueve primeros: son ocho los participantes, pero el actual número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, es baja por lesión para el resto de la temporada.

También en esa búsqueda del Masters está el joven talento español Rafa Jódar, que quedó eliminado en Basilea por el monegasco Valentin Vacherot (31º), con el que perdió 7-6 (7/4), 2-6 y 7-6 (7/5), en otro partido también lleno de emoción.

En la Race que da acceso al Masters, Jódar es actualmente noveno.