Alcaraz se cita con Medvedev y Zverev ruge con autoridad en Viena

En esta imagen de archivo, Alexander Zverev, de Alemania, en acción contra Ben Shelton, de Estados Unidos, durante la final individual masculina del Abierto de Estados Unidos de 2026. ( ARCHIVO/ EFE )

El alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz se clasificaron este viernes para las semifinales del torneo ATP 500 de Viena, donde el ruso Daniil Medvedev también avanzó y selló su boleto para el Masters de final de temporada.

Zverev, que el lunes desbancará al italiano Jannik Sinner como número uno del ranking mundial, se paseó en su partido de cuartos de final ante el británico Arthur Fery (35º), con un rápido 6-0 y 6-2.

Su rival en semifinales será el australiano Álex de Miñaur (10º), que venció en el último duelo del día al italiano Matteo Berrettini (48º) por 7-6 (7/4) y 6-2.

En la otra parte del cuadro, Alcaraz tuvo que esforzarse algo más para deshacerse del estadounidense Tommy Paul (15º) en dos mangas, por 6-4 y 7-6 (7/2), en un partido duro, de casi dos horas de batalla.

En su semi del sábado, el número tres del mundo se verá las caras con un Medvedev al que domina 6 a 3 en el historial.

El último de sus enfrentamientos, sin embargo, cayó del lado del ruso, que lo derrotó en marzo en semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.

Medvedev venció cómodamente en el primer partido de los cuartos por 6-2 y 6-3 al francés Adrian Mannarino (73º).

Clasificado al último Masters

Esa victoria garantizó matemáticamente al tenista moscovita su boleto al Masters ATP de Turín (15-22 de noviembre), el torneo reservado a las ocho mejores raquetas de la temporada.

Junto a Medvedev, están ya clasificados el propio Alcaraz, Zverev y el estadounidense Ben Shelton.

Una decena escasa de jugadores aún puede aspirar a conseguir una de las otras cuatro plazas para el Masters, que Medvedev solo se ha perdido en una ocasión desde 2019 (2025, entonces número 13 del mundo).

Desde su eliminación en octavos de final del US Open ante el estadounidense Frances Tiafoe, el ruso conquistó los torneos de Hangzhou y Almaty y alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Shanghái y del ATP 500 de Pekín.