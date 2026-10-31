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Alcaraz se deshace en dos sets de Medvedev para alcanzar la final en Viena

La victoria del español prolongó su racha sin perder en torneos de categoría ATP 500

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    Alcaraz se deshace en dos sets de Medvedev para alcanzar la final en Viena
    Carlos Alcaraz (ARCHIVO DL)

    Carlos Alcaraz derrotó a Daniil Medvedev por 6-4, 7-6 (7/2), este sábado en su semifinal del torneo de Viena, y el domingo disputará la final ante el ganador del duelo entre el nuevo N.1 del mundo Alexander Zverev y Alex de Miñaur.

    La victoria del español, siete veces ganador de Grand Slam, prolongó su racha sin perder en torneos de categoría ATP 500 esta temporada a 15 partidos.

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    Clasificación a ATP Finals

    • Para el derrotado Medvedev fue, no obstante, una semana fructífera, ya que aseguró al ex número uno del mundo su plaza en las ATP Finals de final de temporada el próximo mes.

    bur-nf/iga/erl

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