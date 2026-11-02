Puntacana Resort recibirá al tenista argentino Tomás Martín Etcheverry

Puntacana Resort, en colaboración con LUX Tennis, recibirá del 14 al 16 de noviembre al tenista profesional argentino Tomás Martín Etcheverry, quien ofrecerá una serie de actividades deportivas diseñadas para acercar el tenis de alto nivel a residentes, propietarios y visitantes del destino.

Durante tres días, el Centro de Tenis Oscar de la Renta será escenario de una programación que incluirá un partido de exhibición, encuentros con aficionados, clases privadas y sesiones grupales de entrenamiento, brindando a los participantes la oportunidad de compartir con una de las figuras destacadas del tenis latinoamericano.

Etcheverry, nacido en La Plata, Argentina, ha consolidado su trayectoria en el circuito profesional ATP, destacándose por su participación en importantes torneos internacionales.

Entre sus logros sobresalen su llegada a los cuartos de final de Roland Garros en 2023 y la conquista de su primer título ATP en el Abierto de Río de Janeiro en 2026.

La programación iniciará el sábado 14 de noviembre, a las 5:00 p. m., con un partido de exhibición entre Etcheverry y el director de tenis de LUX Tennis, seguido de un encuentro con aficionados de 5:45 p. m. a 6:45 p. m., donde los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con el deportista.

El domingo 15 de noviembre estará dedicado a sesiones privadas de entrenamiento, durante las cuales los participantes podrán recibir orientación personalizada y perfeccionar sus habilidades de la mano del tenista argentino.

Las actividades concluirán el lunes 16 de noviembre con una sesión grupal de entrenamiento para adultos, programada de 6:30 p. m. a 7:30 p. m., que permitirá a los participantes compartir la cancha con Etcheverry y aprender de su experiencia en el tenis profesional.

El partido de exhibición y el encuentro con aficionados serán de acceso gratuito, mientras que las clases privadas y sesiones grupales tendrán un costo de participación y estarán sujetas a disponibilidad.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Puntacana Resort de continuar fortaleciendo su oferta deportiva y recreativa mediante experiencias que conecten a sus visitantes y residentes con figuras internacionales del deporte.

A través de su alianza con LUX Tennis, empresa especializada en la gestión y desarrollo de programas de tenis en hoteles y resorts de lujo alrededor del mundo, el Centro de Tenis Oscar de la Renta continúa consolidándose como un espacio para la práctica y promoción de esta disciplina en la República Dominicana.

Con este tipo de encuentros, Puntacana Resort reafirma su apuesta por el turismo deportivo, ofreciendo experiencias que complementan su propuesta de hospitalidad, bienestar y estilo de vida en el Caribe.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino turístico de lujo ubicado en Punta Cana, República Dominicana, reconocido por su oferta de hospitalidad, gastronomía, golf, tenis y experiencias de bienestar.

Sus instalaciones incluyen el Centro de Tenis Oscar de la Renta, que ofrece espacios para la práctica del tenis y otras disciplinas de raqueta, contribuyendo al desarrollo de experiencias deportivas de alto nivel para huéspedes, propietarios y visitantes.

Sobre Lux Tennis

Fundada en 2017 y presente en más de 45 propiedades a nivel mundial, LUX Tennis ofrece programas exclusivos de tenis, pádel y pickleball en resorts de lujo, con entrenadores de élite y profesionales de los circuitos ATP y WTA.

Cada año organiza alrededor de 30 eventos con reconocidas figuras internacionales como Carlos Alcaraz, Tommy Haas e Iga Swiatek, y cuenta con Martina Hingis y David Ferrer como embajadores.

En 2026, lanzó LUX Tennis Membership Club, una membresía que ofrece experiencias exclusivas, entrenamientos personalizados y servicios de concierge en destinos de lujo alrededor del mundo.