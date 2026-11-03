Djokovic sigue en pie por el boleto al último Masters de 2026, Jódar retrocede ante Ruud en París

Novak Djokovic en un momento de acción durante un torneo de la ATP. ( ARCHIVO/ AFP )

El serbio Novak Djokovic sufrió para derrotar este martes al monegasco Valentin Vacherot (27º) en la primera ronda del Masters 1000 de París, donde el talentoso español Rafael Jódar sufrió una derrota ante Casper Ruud que le complica su presencia en Turín en el Masters de fin de año.

Djokovic, ganador de 24 "Grandes" (actual 11º del mundo), puso así fin a una racha de cuatro derrotas en Masters 1000, una categoría de torneos en la que no ganaba un partido desde Indian Wells en marzo, donde cayó en cuartos de final del torneo californiano.

El antiguo número uno del mundo se impuso 6-7 (5/7), 7-5, 6-1 tras más de dos horas y media de partido, lo que le permite seguir soñando con estar en el Masters de fin de temporada en Turín.

El siete veces ganador del torneo parisino deberá, como mínimo, meterse en semifinales para aspirar a figurar entre los ocho mejores de la temporada en la cita en Italia, del 15 al 22 de noviembre.

Victoria con remontada

Este martes tuvo que esforzarse para remontar ante el monegasco, que le había derrotado en su primer enfrentamiento, en semifinales de Shanghái en 2025.

Con un set y un break en contra, Djokovic lo tuvo complicado ante un Vacherot que venía de ganar su segundo título el domingo en el ATP 500 de Basilea.

"Sabía que al entrar en la pista iba a ser un partido muy ajustado, y así fue", declaró Djokovic a los periodistas.

"Está con mucha confianza y es uno de los mejores sacadores que tenemos en el circuito", añadió sobre Vacherot.

Privado de la condición de cabeza de serie, "Nole" no había disputado una primera ronda en el Masters 1000 de París desde 2005, cuando ocupaba el puesto 85 del ranking mundial.

En la próxima ronda, el gigante serbio, de 39 años, se enfrentará al australiano Rinky Hijikata, procedente de las previas.

Para el español Rafael Jódar (10º del mundo) su derrota en segunda ronda este martes ante el noruego Casper Ruud (N.23) supone un gran paso atrás en sus aspiraciones de disputar por primera vez el Masters de final de temporada que reúne a las ocho mejores raquetas del año.

En el Top 10 desde el lunes, el madrileño de 20 años cayó por 6-3 y 6-4 ante un Ruud muy ofensivo desde el inicio.

"Fue un partido equilibrado, pero yo no jugué a mi mejor nivel. Él supo jugar muy bien de principio a fin del partido y me puso en una situación incómoda en la pista", declaró Jódar en zona mixta.

Jódar depende ahora para estar en Turín de lo que hagan en la capital francesa el australiano Alex De Miñaur, el serbio Novak Djokovic o el estadounidense Taylor Fritz.

Jódar ocupa actualmente la 9ª plaza de la Race, la clasificación que tiene en cuenta sólo los resultados de 2026, la última que da acceso a jugar el Masters (el italiano Jannik Sinner no competirá por lesión), seguido por De Miñaur (que debutará en París contra Tomás Etcheverry), Djokovic (que se medirá al australiano Rinky Hijikata) y Fritz (contra el eslovaco Alex Molcan).

Etcheverry avanza

Entre los representantes latinoamericanos, el día deparó luces y sombras.

Tomás Martín Etcheverry (31º) eliminó al ruso Andrey Rublev (22º) por 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y se clasificó por tercera vez en su carrera a la segunda ronda del torneo parisino sobre superficie dura, donde se enfrentará con el australiano Alex De Miñaur.

Su compatriota Francisco Cerúndolo (20º), la raqueta latinoamericana mejor ubicada en el escalafón de la ATP, tuvo que abandonar por lesión ante el francés Arthur Rinderknech (68º) después de haber ganado el primer set y perdido el segundo.

También se despidió en su entrada en liza el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (56º), llegado al cuadro principal como "lucky loser", que no pudo ante el estadounidense Learner Tien (19º): 6-3, 5-7, 7-5.

Y el recinto parisino tributó una última ovación al francés Gaël Monfils, doble finalista del torneo, que colgó la raqueta el pasado 5 de octubre.