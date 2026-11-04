París se queda sin dos gigantes: Alexander Zverev y Novak Djokovic caen eliminados en el mismo día

Alexander Zverev devuelve la pelota durante un partido de la ATP. ( ARCHIVO/ AFP )

Dos bajas de peso antes de llegar a los octavos en el Masters 1000 de París que despejan el camino para Carlos Alcaraz: el N.1 del mundo, Alexander Zverev, y el mito Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, dijeron adiós este miércoles.

El N.3 del mundo español, en cambio, consciente de las derrotas previas de los otros dos favoritos, cumplió en su entrada en liza ante el pujante estadounidense Alex Michelsen (35º), 7-6 (7/4) y 6-3.

Algo más de un mes después de su único enfrentamiento previo, en Tokio, el español de 23 años, segundo cabeza de serie y exento de primera ronda, volvió a salir vencedor ante Michelsen, cuartofinalista del último US Open.

Alcaraz, que nunca ha superado los cuartos de final del torneo parisino, se enfrentará en octavos al italiano Matteo Berrettini (43º), que poco antes se deshizo del francés Ugo Humbert (38º) por 7-6 (7/3) y 7-5.

"Ha sido un día realmente complicado para los jugadores de arriba, pero yo intento no pensar en eso y salgo a la pista para jugar lo mejor posible y disfrutar. Eso es lo que he intentado hacer hoy", declaró Alcaraz.

Para Djokovic, su derrota prematura supuso además despedirse de cualquier posibilidad de clasificar al Masters de final de temporada, que reunirá en Turín, del 15 al 22 de noviembre, a los ocho mejores jugadores del año, con la excepción del lesionado Jannik Sinner, número dos mundial.

Djokovic necesitaba al menos alcanzar las semifinales en París para poder estar en la capital piamontesa, pero se vio superado 2-6, 6-3 y 6-3 por el australiano Rinky Hijikata.

¿Su programa para las próximas semanas? "Descansar, tengo ganas", declaró en zona mixta.

Horas antes, Zverev sintió la responsabilidad del trono mundial y cayó ante el italiano Lorenzo Musetti (N.24), por 7-6 (7/5) y 6-2.

Zverev, ganador esta temporada de sus primeros títulos del Grand Slam (Roland Garros y US Open), iguala el registro de Alcaraz, que en 2022 también perdió su primer partido tras alcanzar el N.1 de la clasificación mundial, en el ATP 500 de Astana.

En su primer partido como nuevo patrón del circuito, una posición que conservará hasta final de año, el alemán acumuló errores y se despidió de la capital francesa, donde hace unos meses logró el primer gran éxito de su carrera, reinar en Roland Garros.

Musetti, antiguo N.5 de la ATP, se convirtió en el quinto jugador en derrotar a un tenista en su primer partido como número uno del ránking.

Cree que merece su lugar

Zverev aseguró tras el partido que no le pesó la presión por jugar como N.1, aunque sí se mostró molesto.

"Siento que soy el único número 1 del mundo en la historia del tenis que tiene que explicar por qué está bien que yo sea el número 1 del mundo, lo cual me resulta bastante difícil, porque creo que merezco estar donde estoy, aunque haya perdido hoy".

En los octavos, Musetti se enfrentará al francés Luca Van Assche, que dio también la sorpresa al imponerse al estadounidense Learner Tien.

En otros partidos del día, el español Daniel Mérida cayó claramente ante el estadounidense Tommy Paul, por un doble 6-1, y el francés Quentin Halys derrotó al estadounidense Frances Tiafoe, lo que clasificó al también galo Arthur Fils para el Masters de Turín.

Para el torneo de Maestros (del 15 al 22 de noviembre), en el que no jugará Jannik Sinner, lesionado, ya están clasificados Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev y Flavio Cobolli, además de Fils.

Ganaron peso las aspiraciones del español Rafael Jódar de estar en Turín. Ya eliminado en París, el tenista revelación del circuito esta temporada ve relanzadas sus opciones tras las derrotas de De Miñaur y de Djokovic.

Buse y Etcheverry a octavos

Y dos tenistas latinoamericanos estarán en los octavos de final del torneo parisino que se disputa bajo techo y superficie dura.

El peruano Ignacio Buse (33º) logró "la mejor victoria" de su carrera, según sus palabras, al derrotar al ruso Daniil Medvedev (5º) por un doble 6-4. Su próximo rival será el portugués Nuno Borges.

También se metió entre los 16 mejores el argentino Tomás Etcheverry (31º) al imponerse al australiano Alex de Miñaur (9º), 7-6 (7/2) y 6-3. Pugnará por un puesto en cuartos ante Hijikata.

No pudo unírse a ellos Thiago Tirante (53º), derrotado por el alemán Jan-Lennard Struff (39º).