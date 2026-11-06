La WTA se disculpa con Jessica Pegula por el incidente del micrófono abierto

La directora de la Asociación de Tenis Femenino (WTA), Valerie Camillo, se disculpó este viernes después de que un micrófono abierto a pie de pista captara a la tenista estadounidense Jessica Pegula haciendo comentarios despectivos sobre su rival rusa, Mirra Andreeva.

A Pegula también se le oyó criticar a la entrenadora de Andreeva, la antigua campeona de Wimbledon Conchita Martínez, por no abordar el comportamiento y las maneras de su dirigida, última monarca de Roland Garros.

A dos días de los partidos inaugurales del domingo en las WTA Finals, Camillo atribuyó la polémica a "varios fallos" en la "ejecución del livestream" relacionados con las "propias políticas y procedimientos" de la organización.

"Quiero disculparme en nombre de toda la WTA por estos sucesos", dijo la dirigente en una conferencia de prensa.

"La WTA es sensible a la privacidad de las jugadoras y cuenta con políticas y procedimientos para equilibrar la necesidad de espacios seguros con la oportunidad de acercar más a los aficionados al juego", agregó.

Camillo confirmó que desde el incidente se retiró todo el equipo de grabación de audio de las áreas de entrenamiento.

"Hubo una falta de aviso previo y de señalización clara que ayudara a las jugadoras a conocer el equipo de grabación que estaba funcionando en la zona", indicó.

La presidenta de WTA precisó que se habían instalado micrófonos en las pistas de entrenamiento para captar el "sonido ambiente", como el ruido de las pelotas al ser golpeadas, y no conversaciones entre jugadores y entrenadores.

"Quiero pedir disculpas especialmente a Jessica Pegula y Mark Knowles", dijo Camillo sobre la número cuatro del mundo y su entrenador.

Las WTA Finals comienzan el domingo con las ocho mejores jugadoras de individuales divididas en dos grupos de cuatro integrantes. La primera fase es todos contra todos y luego se avanza a las rondas eliminatorias.