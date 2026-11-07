La número uno del tenis, Elena Rybakina, se retira del WTA Finals

La número uno del mundo, Elena Rybakina, se retiró el sábado del WTA Finals, el prestigioso torneo de fin de año que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, debido a problemas físicos.

La kazaja, de 27 años, ya se había visto obligada a dar un paso al costado del certamen WTA 500 de Tokio de finales de octubre debido a una lesión en el cuello.

"Ha sido una temporada increíble, pero mi cuerpo simplemente no está preparado físicamente para la competición. Voy a pasar un tiempo en casa descansando y recuperándome, para prepararme para la temporada 2027", dijo.

La kazaja, nacida en Moscú, protagoniza la mejor temporada de su carrera, con un título en el Abierto de Australia a principios de año y otro en el Abierto de Estados Unidos en septiembre.

Los dos triunfos en estos torneos del Grand Slam la auparon a lo más alto del ranking mundial, una posición que la bielorrusa Aryna Sabalenka ocupaba desde octubre de 2024.

Rybakina llegaba como favorita y vigente campeona al WTA Finals, que comienza este domingo en Indian Wells, California.

Ganó la última edición frente a Sabalenka, actual número dos del mundo, en Riad.

Sustitución en el torneo

Su retirada cambia las perspectivas y la bielorrusa podría aprovecharlo tras dos derrotas en las finales de 2022 y 2025.

Rybakina será sustituida por la ucraniana Marta Kostyuk, décima del mundo, que debutará este domingo contra la checa Linda Noskova (octava).

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