Elina Svitolina da la sorpresa, elimina a Sabalenka y avanza a semifinales de las WTA Finals

La ucraniana Elina Svitolina celebra tras ganar el partido de cuarta ronda femenino contra la rusa Mirra Andreeva en la octava jornada del Abierto de Australia 2026, ( ARCHIVO/ EFE )

La ucraniana Elina Svitolina se impuso este viernes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del tenis mundial, en un choque en el que estaba en juego el último boleto a las semifinales de las WTA Finals.

Svitolina, sexta del mundo, superó a Sabalenka por 6-3, 3-6 y 6-1 en el cierre de la fase de grupos de este torneo, que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada y se disputa este año en Indian Wells (California).

Sabalenka, que era la jugadora de mayor ranking en el evento ante la baja de la número uno, Elena Rybakina, fue eliminada al concluir en el tercer lugar del Grupo 2 con un registro de una victoria y dos derrotas.

La bielorrusa intentaba alcanzar por primera vez este prestigioso título y endulzar una gris temporada en la que no conquistó ningún trofeo de Grand Slam y cedió el liderato de la WTA a Rybakina.

De su parte Svitolina, que concluyó como segunda del Grupo 2 con un registro de 2-1, enfrentará el sábado en semifinales a la checa Linda Noskova (2-1), líder del Grupo 1.

La otra semifinal medirá a la rusa Mirra Andreeva (3-0), primera del Grupo 2, contra la estadounidense Jessica Pegula (2-1), segunda de la llave 1.

La jornada del viernes arrancó con un rotundo triunfo de Andreeva por 6-2 y 6-1 ante su compatriota Diana Shnaider con el que cerró una espectacular fase de grupos en su edición de debut en el torneo.

Nada había en juego en el partido entre Andreeva, ya clasificada, y Shnaider, que tomó el lugar a última hora de Karolina Muchova, baja por problemas gastrointestinales.

Las emociones quedaron para el choque entre Sabalenka y Svitolina, que llevaba desde 2020 sin lograr un triunfo ante la bielorrusa.

Temporada decepcionante

A pesar de los precedentes, Svitolina no se dejó intimidar cuando Sabalenka le quebró el servicio en el primer juego. Con el apoyo del público, la ucraniana aprovechó los problemas con el primer servicio de Sabalenka (49% de efectividad) y sus 35 errores no forzados, por 24 de la ganadora.

La bielorrusa, que el pasado marzo había ganado en esa pista su primer título del WTA 1000 de Indian Wells, igualó el primer set de Svitolina pero se derrumbó en el tercero entregando seis juegos seguidos.

Sabalenka, de 28 años, cerró así una campaña decepcionante en la que cayó en las finales del Abierto de Australia y del Abierto de Estados Unidos.

"Fue un partido extremadamente duro, sobre todo mentalmente", declaró Svitolina. "Intenté jugar punto a punto, encontrar mi juego y el espíritu de lucha hasta el final".

"Este es el torneo en el que das todo lo que tienes y tratas de jugar cada partido como si fuera el último. Y aquí estoy en semifinales", se felicitó la ucraniana, que el mes pasado dio a conocer su divorcio del tenista francés Gaël Monfils.

Duelo con morbo

El programa del viernes comenzó con el contundente triunfo de Mirra Andreeva ante Diana Shnaider por 6-2 y 6-1 en sólo 55 minutos de juego.

El siguiente escollo de la campeona de Roland Garros, número tres del mundo, será la experimentada Jessica Pegula, que contará con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados de la pista central.

"Algo que sé con seguridad es que no va a ser un partido fácil", admitió Andreeva. "Sé que probablemente va a estar como 80 a 20 (en favor de Pegula). Pero si mañana pudiera ser más bien 60/40, sería genial".

Pegula y Andreeva, de 32 y 19 años, respectivamente, librarán su primer duelo en el circuito solo una semana después de que se vieran envueltas en una controversia generada por unos comentarios de la estadounidense durante un entrenamiento previo al torneo.

Un micrófono abierto a pie de pista captó a Pegula describiendo a la joven rusa como una "diva" y señalando a su entrenadora, Conchita Martínez, por no abordar las maneras de su dirigida.

Ante la prensa, Andreeva dijo que Pegula se había disculpado con ella en privado y restó importancia al incidente.