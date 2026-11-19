El estadounidense Ben Shelton se clasificó este jueves para las semifinales del Masters ATP de Turín, luego de que el francés Arthur Fils perdiera el primer set de su partido contra el número uno mundial, Alexander Zverev.

Shelton avanzó en Italia gracias al revés de Fils, eliminado de la cita, y a su triunfo más temprano contra el joven español Rafael Jódar por 7-6 (10/8) y 7-5 en el cierre de su grupo.

Jódar se despidió de su primera participación del Torneo de Maestros, con un pleno de tres derrotas, al cierre de su temporada debut en el circuito principal.

"Ha sido realmente difícil hoy. Rafa es un jugador espléndido, es un gran competidor, con muchas armas. Estoy feliz por haber resistido", respiró aliviado Shelton tras su triunfo.

El estadounidense, número cuatro del ranking de la ATP, ganó dos de sus tres partidos de esta primera fase. Recibió luego el impulso de Zverev, quien despachó a Fils (7°) de la competición que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

El francés necesitaba imponerse en dos sets contra el número uno del mundo para clasificarse en su primera participación en el certamen, pero quedó fuera al perder la primera manga y finalmente cerró su paso por Turín con una derrota por 6-4 y 7-6 (8/6).

"Tengo la sensación de haber jugado peor que hace dos días, sobre todo desde el fondo de la pista, pero lo importante era encontrar la manera de ganar este partido. Estoy muy contento con mi semana hasta ahora", dijo Zverev.

El español Carlos Alcaraz (3º), integrante del otro grupo, también tiene asegurado su lugar en semifinales.

"Objetivo cumplido" para Jódar

A sus 20 años y después de perder contra Zverev y Fils, Jódar desembarcó en el duelo contra Shelton con reducidas opciones de clasificación y plantó una gran batalla, antes de verse superado por su rival.

El tenista madrileño llegó a disponer de dos bolas de set a favor en el tie-break del primer set, que su rival levantó. En la segunda manga estuvo 5-4 por delante, antes de perder tres juegos seguidos y ver cómo se le escapaba definitivamente el partido.

A la espera de jugar con España la Copa Davis de la próxima semana, Jódar (10°) dio por terminada su deslumbrante primera campaña en el circuito ATP.

La joya ibérica, gran revelación del circuito masculino esta campaña, no quiso ponerse una nota a sí mismo para no autopresionarse de cara al 2027.

"El objetivo principal al principio de la temporada era conocer todos los torneos y competir contra los mejores del mundo. Creo que ese objetivo lo he cumplido y estar aquí en las ATP Finals (el Masters) significa mucho para mí", afirmó.

También este jueves, Alcaraz se sometió a una resonancia magnética para evaluar la gravedad de un problema físico en los isquiotibiales de la pierna izquierda, sufrido el miércoles durante su victoria ante el ruso Daniil Medvedev (5º).

Alcaraz, reciente ganador en el ATP 500 de Viena y en el Masters 1000 de París, debe jugar el viernes en su tercer y último partido del grupo contra el local Flavio Cobolli (6º).

La primera ronda del Masters ATP finalizará el viernes con el choque entre el estadounidense Frances Tiafoe (8°) y Medvedev.