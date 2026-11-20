El español Carlos Alcaraz, en acción frente al italiano Flavio Cobolli durante su partido en del Masters ATP en las finales este viernes 20 de noviembre de 2024 en Turin, Italia. ( EFE/ALESSANDRO DI MARCO )

El número tres del mundo, Carlos Alcaraz, dominó sin forzar la máquina al italiano Flavio Cobolli (6º) este viernes en su último partido de la fase de grupos del Masters ATP, donde el ruso Daniil Medvedev (5º) se quedó con el último boleto a semifinales.

Medvedev se impuso 6-3 y 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe (8º) en un duelo directo por la clasificación a semis, donde Medvedev desafiará al número uno mundial alemán Alexander Zverev.

Alcaraz, que se había impuesto por 6-4 y 6-1 a Cobolli, se enfrentará se medirá en la semifinal al estadounidense Ben Shelton, número cuatro del ranking de la ATP.

El fenómeno español, de 23 años, encadenó una tercera victoria consecutiva sin ceder un set desde su llegada a Turín.

Es la duodécima seguida si se incluyen sus recientes semanas en los torneos de Viena y París, concluidas con títulos.

No pareció verse afectado por su lesión en los isquiotibiales, sufrida durante su partido contra Medvedev el miércoles, pese a llevar un imponente vendaje en el muslo izquierdo.

Tampoco le hizo falta esforzarse al máximo ante un Cobolli lejos de su mejor versión y que finalizó el Masters con tres derrotas en tres partidos.

"No sabía cómo me iba a sentir en pista. He intentado jugar tan agresivo como podía, pegarle tan duro como podía. Ahora este mediodía libre va a ser muy importante para mí, para recuperarme de cara a mañana", dijo el español en una primera valoración tras su triunfo.

"No voy a decir lo que tengo"

En su conferencia de prensa posterior, Alcaraz fue especialmente preguntado por los periodistas sobre su estado físico, que le ha jugado malas pasadas a lo largo del año.

"No voy a decir lo que tengo, ya están ustedes para especular. He visto que se ha dicho que me voy a retirar del torneo, que no, así que ya les dejo a ustedes decidir el diagnóstico que tengo", bromeó.

"Yo ya estaba clasificado y es más fácil así, porque juegas sin presión y sin nervios. El de hoy era un partido en el que he intentado no hacer el loco, no he ido a bolas a las que normalmente voy", explicó.

Afirmó ahora que intentará ir "día a día" y admitió que "siempre hay riesgo" si se compite con un problema físico.

"Ahora vamos a ver cómo me levanto mañana (sábado) y cómo ha reaccionado el cuerpo al tratamiento y a todo. Tengo claro que mañana hay que ir a por todas, con confianza", aseveró.

Peligro para Zverev

Gracias a su pleno de victorias, Alcaraz acabó líder de grupo y evitó a Zverev hasta una eventual final.

Su rival de semifinales, el estadounidense Ben Shelton, es además el nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, el que fuera mentor del propio Carlitos.

La última plaza para las semifinales fue para el ganador del último partido de la fase de grupos, en el que Medvedev no tuvo problemas ante Tiafoe (6-3, 6-4) y terminó con dos triunfos en los tres partidos.

Medvedev, ganador del Masters en 2020, se perfila como un rival peligroso para Zverev, que además de arrastrar dolor en un tobillo tiene un balance claramente desfavorable (14-8) ante el exnúmero uno mundial ruso.

Zverev ha perdido además en cinco de sus seis últimos partidos contra Medvedev, un adversario que se le da particularmente mal.

La final del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada se jugará el domingo.

El cierre de la fase de grupos dejó fuera de semifinales precisamente a los cuatro hombres que debutaban en el Masters en esta edición (Tiafoe, Cobolli, Arthur Fils, Rafael Jódar).