$!Abierto francés 2021: ¿hora de cambio de guardia?

“Lo he dicho mil veces, no sé cuántas veces quieren que lo repita. Por supuesto que la ‘Next Gen’” —una frase publicitaria promovida por la ATP que significa próxima generación— “está ahí, ya viene, o lo que sea. Pero aquí estamos, ganando los mayores torneos y Slams. No sé qué más puedo decir”.

“No me interesa la ‘Next Gen’ aunque sé que... crea una historia. A la gente le gusta hablar de eso. Bien. Los chicos están ahí. Están ocupando puestos en los Top 5, Top 10 del mundo. Nada nuevo”, prosiguió, para rematar con orgullo: “Pero nosotros seguimos ahí”.