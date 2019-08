$!Ashleigh Barty cae en semis en Cincinnati y deja pasar el número

Ashleigh Barty cayó sorpresivamente el sábado ante Svetlana Kuznetsova por 6-2, 6-4 en las semifinales del torneo de Cincinnati, y dejó escapar la oportunidad de regresar al número uno del ranking antes del Abierto de Estados Unidos.

El reinado de siete semanas de Barty en lo más alto del escalafón de la WTA llegó a su fin cuando Naomi Osaka le desplazó en la última lista publicada. Una victoria el sábado hubiera devuelto a Barty a la cima.

“Una semana en la que me tocó sufrir mucho”, dijo Barty. “Creo que por momentos he jugado muy bien. Y por momentos he jugado muy mal”.

Osaka, campeona defensora del US Open, se retiró en su duelo de cuartos de final por dolores en una rodilla.

Con el torneo en Nueva York a la vuelta de la esquina, el cuadro femenino suscita muchas interrogantes.

¿Cuál será la versión de Barty en el último Grand Slam de la temporada. ¿Estará Osaka en buenas condiciones físicas para defender su título?