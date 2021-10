$!Basilashvili contra Norrie, en la final de Indian Wells

El torneo combinado de la ATP y WTA ha estado plagado de sorpresas estas dos semanas. Entre los eliminados figuraron las máximas cabezas de serie de ambas ramas: Daniil Medvedev y Karolina Pliskova. El evento no contó con Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Naomi Osaka ni Serena Williams.

El ace de Friz le dio ventaja 6-5 en el primer set. Tuvo un punto de quiebre en el servicio de Basilashvili para cerrar el set, pero el georgiano peleó y ganó el punto con un revés cruzado para obligar a un desempate. Empatados a 5 en el desempate, Fritz cometió dos errores seguidos y perdió el set.

“Su revés posiblemente es el más duro de cualquiera en la gira”, reconoció Fritz. “La forma en la que atraviesa la cancha tan fuerte, plano y largo, ocasiona que no puedas hacer nada”.

Basilashvilli no pudo convertir en sus primeros tres match points. Sus errores no forzados le dieron a Fritz dos puntos de quiebre antes de que la derecha de Basilashvili le redituara el triunfo.

“Fue un poco más relajado cuando estaba un quiebre abajo que cuando estaba arriba”, reconoció Basilashvili. “Estaba más relajado, enfocado en la bola. Me empecé a mover mejor. No me perdí todo esos momentos”.

Basilashvili es el primer jugador de la antigua República Soviética de Georgia que alcanza una final de Masters.

“Estoy muy feliz de que pude alcanzar algo como esto, especialmente para un país como Georgia, un país tan pequeño”, indicó. “No tuve el apoyo de mi país debido a que obviamente el tenis no es popular ahí. Me abrí camino. Tuve que superar caminos difíciles para llegar aquí, entonces significa mucho”.