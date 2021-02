$!Cada uno tiene lo que se merece, se resigna Nadal

El Abierto de Australia es el torneo del Grand Slam que menos sonríe a Rafa Nadal -un título allí, en 2009- y este miércoles fue eliminado en cuartos de final en cinco sets ante Stefanos Tsitsipas, pero la estrella española se mostró resignado ante su mala fortuna en Melbourne.

"Cada uno tiene lo que se merece. He tenido lo que merecía en mi carrera y, aquí en Australia, he tenido mis opciones, pero no he sabido aprovecharlas. Eso es todo. No merecía más", comentó el número dos mundial.