$!David Ferrer le dice adiós a Buenos Aires y Thiem debuta con solidez

“Fue un partido que lo tuve bastante cerca, pero no me puedo exigir más de lo que di. Siento que lo he dado todo, estoy acabando mis últimos encuentros en muy bien nivel. Pero yo me quedo con el cariño de la gente. He vivido momentos espléndidos en Buenos Aires, y echaré mucho de menos esta pista”, destacó Ferrer ante el público argentino.

“El tenis me dio mucho, pero ya no me puede dar más. Nunca pensé que podría hacer todo lo que hice. El otro día vi todo lo que conseguí y me puse muy feliz”, agregó el tenista de Javea, que fue campeón en Buenos Aires en 2012, 2013 y 2014.