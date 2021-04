$!Djokovic cae contra Karatsev y se queda sin título ante su público

El ruso se dio a conocer al gran público en febrero cuando alcanzó las semifinales del primer Grand Slam del año partiendo desde la fase previa. En Melbourne fue Djokovic, a la postre campeón del torneo, el único que pudo detenerle (6-3, 6-4, 6-2).

El número 1 del mundo cedió tres veces su saque en el primer set, pero tiró de orgullo de campeón en el segundo, cuando iba 4-2 abajo, para remontar y hacerse con el segundo set y forzar el de desempate.

Karatsev no se vino abajo tras dejar escapar la segunda manga y siguió apretando hasta levantar los brazos, victorioso, después de casi tres horas y media de semifinal.

"Nunca me ha gustado perder en casa, eso es seguro. Es decepcionante. No me siento tan bien ahora pero, al mismo tiempo, tengo que felicitar a Karatsev, que jugó con mucha valentía", admitió Djokovic.

"Siempre que necesitaba hacer los mejores tiros, lo hacía. Felicidades para él porque jugó increíble", añadió el serbio, reconociendo que jugó "a un nivel bastante bajo".