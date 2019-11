$!Djokovic impone su ley y gana el Masters 1000 de París por quinta vez

El número 1 mundial Novak Djokovic ganó por quinta vez el Masters 1000 de París este domingo al batir (6-3 y 6-4) al canadiense Denis Shapovalov (28º ATP), clasificado tras la renuncia en semifinales de Rafael Nadal (2º), que dejó a la capital francesa sin el ‘clásico’ contra el serbio.

A ‘Djoko’, que el lunes dejará su trono al frente de la ATP a Nadal, solo le hicieron falta 65 minutos para batir a Shapovalov, que debutaba en una final de un torneo Masters 1000.

“Me he sentido cada vez mejor y con más confianza a lo largo del torneo. No he perdido un set, ha sido un súper torneo”, declaró Djokovic justo antes de recibir el trofeo de manos del ruso Marat Safin, triple ganador en la capital gala (2000, 2002, 2004).

“Estaba con mucha confianza, sobre todo estos últimos tres días. Es muy alentador de cara al Masters (Torneo de Maestros, en Londres)”, añadió el serbio.

- Codo a codo con Nadal -

En Londres (10-17 noviembre) deberá recuperar los 640 puntos que le separarán del español, duda para el torneo que reúne a los ocho mejores del año por su lesión abdominal. Si lo logra, el serbio finalizará por sexta vez como número 1 un curso tenístico, igualando el récord de Pete Sampras.

A los 32 años, ‘Nole’ ha conquistado su 34º Masters 1000 y se queda a uno de Nadal, que tiene el récord histórico.

Djokovic, que parecía muy débil a causa de un fuerte resfriado cuando debutó el miércoles, levantó este domingo su quinto título de la temporada: dos Grand Slams (Australia y Wimbledon), dos Masters 1000 (Madrid y París) y el ATP 500 de Tokio.