$!Djokovic luce mejor; tiene foja de 20-0 en 2020

El cuello de Novak Djokovic lució mucho mejor. Su tenis también.

El serbio doblegó el martes 6-2, 6-4 al local Tennys Sandgren para avanzar en el torneo Western & Southern. Con ello, el número uno del ranking mundial mejoró a 20-0 su foja en lo que va de este año.

“En realidad estoy gratamente sorprendido por la forma en que me recuperé y en que me sentía hoy, no sólo físicamente y en general, sino específicamente del cuello porque esto me estaba preocupando”, manifestó Djokovic, quien buscará su 18vo cetro del Grand Slam a partir de la próxima semana, cuando comience el Abierto de Estados Unidos . “Hace cuatro o cinco días, creo que tenía muchos problemas”.