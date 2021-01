$!Djokovic se dosifica en Adelaida tras la cuarentena y Nadal gana a Thiem

Fue reemplazado en la primera manga por su compatriota Filip Krajinovic, antes de entrar en la cancha y pedir disculpas a los espectadores del Memorial Drive de Adelaida.

"Siento no haber podido entrar en la pista desde el comienzo. He tenido que hacer una sesión con mi fisioterapeuta, no me sentía en la mejor forma en los últimos dos días", explicó el vencedor del último Abierto de Australia, tras ganar 6-3 la manga ante Sinner.

"Cuando finaliza un bloque de entrenamiento intensivo a unos días de la ATP Cup y del Abierto de Australia, no puedes tomar demasiados riesgos", dijo el serbio, que además sufre una ampolla en su mano derecha, según las imágenes.