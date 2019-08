El argentino Londero en el camino de Djokovic en el US Open

El serbio Novak Djokovic vuelve este miércoles a las canchas del US Open para el segundo capítulo de una cruzada en la que busca revalidar su título.

Si rival será el argentino Juan Ignacio Londero, un jugador que hasta hace un año era un total desconocido y viene labrando su camino en el tour.

“Voy a entrar a jugar, a disfrutar el partido”, dijo Londero el lunes.

“Por suerte jugué con Nadal en una cancha grande, por suerte jugué con Federer dos semanas atrás, tengo la oportunidad de jugar con un jugador así, son todos diferentes: uno (Nadal) es una máquina de intensidad, de cabeza, de meter pelota, de romperte por todos lados; otro (Federer) te hace aces que no los ves, a veces que te juega winners de todos lados y éste (Djokovic), no sé, no sé que hace, lo hace todo bien”, resumió.