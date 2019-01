Federer y Nadal se clasifican para tercera ronda del Abierto de tenis de Australia

El español Rafa Nadal y el suizo Roger Federer, dos leyendas vivas del tenis y actuales números 2 y 3 del mundo, avanzaron a la tercera ronda en el Abierto de Australia, donde la principal sorpresa del miércoles fue la eliminación del sudafricano Kevin Anderson, número 6 de la ATP.

Nadal continuó con buenas sensaciones en el torneo de su reaparición y se paseó con un 6-3, 6-2 y 6-2 sobre el australiano Matthew Ebden (48º).

Es la segunda víctima australiana seguida para Nadal, ya que en la primera ronda en Melbourne había derrotado a James Duckworth (238º), igualmente en tres sets, aunque entonces perdiendo más juegos (12 por los apenas 7 de este miércoles).

En la siguiente etapa, en busca del billete para octavos de final, Nadal se enfrentará a otro tenista australiano, Alex de Miñaur (29º), reciente campeón en el torneo de Sídney.

“Estoy regresando y al principio no es fácil evaluarte, pero creo que he jugado un partido sólido. He sacado muy bien, he conseguido muchos golpes ganadores”, celebró el mallorquín.

Nadal, campeón de 17 torneos del Grand Slam, está reapareciendo en este Open de Australia después de su baja desde el Abierto de Estados Unidos, donde abandonó por lesión en semifinales ante el argentino Juan Martín Del Potro.