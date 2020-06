$!Gobernador de Nueva York respalda el Abierto de Tenis de EE.UU. de este año

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo le dio su visto bueno al Abierto de Tenis de Estados Unidos, señalado para celebrarse desde el 31 de agosto al 13 de septiembre.

El evento se llevará a cabo sin fanáticos, pero será televisado, dijo Cuomo. "Tomaré eso", dijo, según publicó Kevin Tampone, del Syracuse.com. El campeonato se disputará en su ubicación habitual, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, sus siglas en inglés) que dirige el torneo, tomará "precauciones extraordinarias" para proteger a los jugadores y al personal. Eso incluye pruebas, limpieza y espacio adicional en los vestuarios y alojamiento y transporte dedicados.

La USTA dijo el lunes que estaba avanzando con los planes para el torneo, pero que aún necesitaba la aprobación del gobierno, según The New York Times. Incluso con la bendición de Cuomo, el evento aún podría enfrentar desafíos. The Times dijo que no está claro cuántos jugadores participarán.

Los principales eventos deportivos en todo el país cerraron en marzo para ayudar a frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. Las principales ligas deportivas profesionales y el atletismo universitario se encuentran en diversas etapas de trabajo para reiniciar.

El PGA regresó la semana pasada. La NBA y la NHL se están preparando para comenzar los juegos nuevamente este verano y la NFL está haciendo planes para el otoño.

Las posibilidades de Major League Baseball parecen menos prometedoras.