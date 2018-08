Halep vence a Sabalenka y jugará ante Bertens la final de Cincinnati

CINCINNATI, Estados Unidos. La rumana Simona Halep venció este sábado a la promesa bielorrusa Aryna Sabalenka en semis y se enfrentará a la holandesa Kiki Bertens en la final del torneo de Cincinnati, de categoría Premier.

Halep, primera raqueta mundial, liquidó a su rival en sets corridos de 6-3, 6-4 en una hora y 17 minutos y aspira así a su segundo título en una semana tras levantar el domingo pasado el trofeo en Montreal.

Ahora, la rumana chocará contra la holandesa Kiki Bertens, que antes había remontado un set en contra ante la checa Petra Kvitova y acabó ganando en tres mangas.

Bertens, 17ª de la WTA, no acusó la presión y derrotó a su contrincante 3-6, 6-4, 6-2, doblegando así a la doble ganadora en Wimbledon por segunda ocasión en apenas unos días tras vencerla también la semana anterior en el torneo de Montreal.

“Me siento genial, estoy muy contenta por la victoria. Ha sido un partido difícil pero estoy feliz por estar en la final”, señaló Bertens.

“En los últimos 12 meses he mejorado. Hemos trabajado mucho para ponerme más en forma, para jugar de forma más agresiva. Está funcionando. Estoy logrando mis golpes y mis servicios y manteniendo la tranquilidad. No me importa con quién jugaré en la final. Estoy lista para un buen partido mañana”, agregó.