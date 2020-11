$!José “Bebo” Hernández anuncia su retiro del circuito profesional

José Hernández pone fin a su carrera. Con 30 años y sin jugar un partido desde marzo cuando disputó la Copa Davis en Bolivia, el Bebo cuelga la raqueta.

El anunció lo hizo en un mensaje en español e inglés en su cuenta en Instagram. Una carrera que inició en 2006 con solo 16 años, Hernández se despide con un palmarés que exhibe nueve títulos a nivel internacional, ocho de ellos del nivel Futuros, en Argentina, Italia, Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana.

“Después de mucha meditación y serenidad he tomado la decisión de retirarme de circuito profesional. Todo lo que soy, todas las experiencias que han hecho de mi la persona que me he convertido con mis defectos y mis virtudes se las debo gracias a este hermoso deporte”, escribió Hernández.

El puesto 179 que alcanzó en agosto de 2015 fue el escalón más alto tocado en el ranking de la ATP. Se retira en la casilla 313.

“Quizás tenia muchas metas por realizar como jugar main draw de Grand slams o entrar en la elite del top 100. Pero hay algo que aprendí y es que en este deporte es muy difícil complacerte. Siempre quieres más s y más. Te olvidas de lo afortunado que eres de estar viajando, estar en los mejores hoteles, tener una vida atípica, conocer otras culturas y un sin numero de valores que no todo el mundo consigue tener en esta experiencia física”, dice más adelante.