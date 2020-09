$!La tenista española Carla Suárez tiene cáncer

" Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad", señaló en un vídeo publicado en Twitter, sentada en la cama de un hospital.

"Me siento bien, estoy tranquila y preparada para afrontar lo que venga. La paciencia y la confianza en mí me han guiado durante toda mi carrera. No será el rival más fácil, tendré que dar lo mejor", añadió la jugadora de 31 años.

"El equipo médico me indica que la detección es temprana, su proliferación es curable y de pequeñas dimensiones. La reacción va ser inmediata: vamos a seguir un tratamiento de quimioterapia durante los próximos seis meses", detalló.