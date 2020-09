$!Mónica Halep llega a París con racha de 14 victorias

“Fui muy estricta con el horario, he trabajado mucho y he mejorado mucho físicamente”, dijo Halep sobre su confinamiento en Rumania durante la pandemia. “Por eso es que puedo correr, y me siento en forma en cada partido. Mis piernas están cada vez más fuertes, lo que me da confianza durante los partidos, y la arcilla también (ayuda)'.

Segunda del mundo y primera preclasificada en Roland Garros ante la ausencia de la campeona defensora Ash Barty, Halep llega con marca perfecta de 9-0 desde el reinicio de la gira, con títulos en Praga y Roma — y una racha de 14 triunfos que se remonta a febrero.

Separada de su coach australiano Darren Cahill durante siete meses a causa de la pandemia, Halep pasó la prolongada pausa de la gira con su entrenador rumano, Artemon Apostu-Efremov.

“La primera parte de la pandemia, fue más que nada física, porque en Rumania no se nos permitió jugar al tenis hasta el 15 de mayo”, dijo Apostu-Efremov a The Associated Press. 'Cuando fue posible volver a jugar, todos nuestros entrenamientos fueron sobre arcilla.

“Hemos estado ya buen tiempo sobre arcilla”, declaró, “y te acostumbras más al pique, a los ángulos, y espero que esto sea una ventaja para ella”.

Otra de las posibles ventajas para Halep: No participó en el U.S. Open, al decidir no viajar al extranjero por inquietudes de salud relacionadas con la pandemia. Así que no padece de desgaste físico — o ni siquiera por el largo vuelo — como muchas de las otras candidatas al título.

En el Abierto de Italia, los últimos tres partidos de Halep fueron ante Yulia Putintseva, Garbiñe Muguruza y Karolína Pliskova — tres jugadoras que participaron en el U.S. Open. Puntintseva y Pliskova se retiraron después de perder el primer set ante la rumana, mientras que Muguruza fue desgastada metódicamente a lo largo de tres prolongados sets.

Al reprogramar Roland Garros de su horario habitual de finales de mayo y principios de junio hasta finales de septiembre y octubre, el clima más frío y húmedo podría ayudar con uno de los puntos más fuertes de su juego: desgastar a las rivales con largos peloteos gracias a sus movimientos fluidos y la mejoría de su estado físico.

“Ser agresiva contra ella va a ser muy difícil”, declaro Pliskova. “Y ella ya tuvo éxito en París, por lo que creo que es una de mis favoritas para buscar el título”.