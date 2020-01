$!Muguruza y Halep chocarán en semifinales de Australia

“Cualquier torneo del Grand Slam es prioritario. Yo no elegiría uno”, dijo la rumana Halep. “Pero desde luego, sería grandioso si yo pudiera ganar uno sobre canchas duras”.

Las dos tenistas, que han ganado dos veces torneos del Grand Slam, chocarán en pos de un boleto a la final del primer major de la temporada. Muguruza , que no figuraba entre las preclasificadas, ganó el miércoles su duelo de cuartos de final en sets corridos, lo mismo que Halep, quien es la cuarta favorita.

Pavlyuchenkova cayó a un récord de 0-6 en cuartos de final de majors. De los 49 certámenes del Grand Slam en los que se ha inscrito, no ha llegado jamás a la ronda de las cuatro mejores.

No llegaba a estas alturas en las grandes citas desde el Abierto de Francia de 2018 .

El miércoles, la rumana de 28 años requirió de apenas 53 minutos para derrotar a la estonia Anett Kontaveit, por 6-1, 6-1.

“La perfección no existe, pero estoy muy contenta por la forma en que jugué. Me sentí muy bien en la cancha, me moví muy bien y le pegué a la bola realmente bien”, valoró. “Ha sido un gran partido”.

En el cuadro masculino, el alemán Alexander Zverev, que inició 2020 con tres derrotas consecutivas, demostró que sus entrenamientos extra surtieron efecto al derrotar por 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 al suizo Stan Wawrinka, que atesora tres majors en su palmarés.

Pese a un mal inicio de partido en Melbourne Park, Zverev, de 22 años, disputará su primera semifinal de un Grand Slam.

“Espero que sea la primera de muchas”, señaló Zverev.

Tras ceder el primer set en apenas 24 minutos, Zverev se recompuso y reajustó su estrategia, aprovechando su altura (1,98 metros) para llegar a pelotas en la línea de fondo y estirando los puntos hasta que Wawrinka flaqueó. Y le funcionó.

El saque a veces dubitativo de Zverev _que cometió una doble falta por partido en todas sus derrotas en la Copa ATP que abrió la temporada _ era de pronto estupendo, y el potente golpe de Wawrinka desde el fondo de la pista se debilitó, como si pudiese lesionarse.

El viernes, Zverev se medirá al vencedor del duelo entre el español Rafael Nadal, primero del escalafón, y el austriaco Dominic Thiem, quinto del mundo, por un puesto en la final.