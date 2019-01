$!Murray y Osaka se estrenan en Brisbane con una victoria

El británico Andy Murray, exnúmero 1 del mundo, y la japonesa Naomi Osaka estrenaron el 2019 con victoria al imponerse a los australianos James Duckworth y Destanee Aiava este martes en el torneo de Brisbane (Australia).

El escocés de 31 años estuvo 11 meses de baja el año pasado por una lesión de cadera y cayó al puesto 240 del ranking ATP.

El tenista llevaba sin competir desde su retirada en el Abierto de China en septiembre y empezó falto de ritmo contra Duckworth, antes de derrotarle por 6-4, 6-3 en menos de 90 minutos.

Murray explicó que a pesar de que jugó con algo de dolor, su cadera no fue un problema.

“No me sentí especialmente preocupado hoy con mi cadera, porque he entrenado más eso y he estado aquí jugando sets de prueba y he tenido mucho más tiempo para acostumbrarme”, dijo.

El ruso Daniil Medvedev, cuarto sembrado del torneo, espera al escocés en la segunda ronda.