$!Nadal abandona y deja a París sin 'clásico' ante Djokovic

"Alguna pequeña fibra ha saltado. La sensación es que me he roto algo. Habrá que esperar 48 horas para hacer un test real y ver cómo van las cosas", detalló.

"En el último servicio de mi calentamiento esta mañana he sentido algo en los abdominales. Vuelvo a casa para hacer las pruebas, hay que esperar unos días para ver lo que tengo, no creo que sea grave según los médicos", explicó el español.

"La sensación es que me he roto algo", declaró Rafael Nadal (2º ATP) tras abandonar este sábado justo antes de su semifinal en el Masters 1000 de París ante Denis Shapovalov, por lo que deja al torneo sin la posibilidad de ver un 'clásico' en la final contra Novak Djokovic (1º).

Duda para el Masters

El número 2, que no había jugado ningún torneo oficial desde su victoria en el US Open por una lesión en la mano izquierda, debía medirse al canadiense Shapovalov (N.28) para intentar alcanzar a Djokovic en la final de este torneo que nunca ha conquistado.

"De momento debo recuperarme y en función de eso se verá el calendario. Esperamos que pueda jugar en Londres (Masters, 10-17 noviembre), es el objetivo. Pero no puedo especular, en este momento mi único objetivo es recuperarme", insistió.

La tormentosa historia de Nadal con el torneo parisino suma un nuevo capítulo, después de verse obligado a renunciar en varias ocasiones. Era la primera vez en seis años que alcanzaba las semifinales.

"No era imposible (jugar), no era un dolor insoportable, pero estaba ahí. Con mis experiencias pasadas, era la decisión lógica. Si no, hubiera sido un paso hacia la destrucción probable de lo que resta de temporada, y hasta no sé cuándo", explicó Nadal.

"En este momento de mi carrera, y sobre todo los tres primeros meses de 2019 que viví, no puedo permitirme el lujo de tomar malas decisiones", añadió, haciendo referencia a sus lesiones al inicio de la temporada.

Rey absoluto de Roland Garros, donde ha vencido en doce ocasiones, el balear nunca ha tocado el techo de Bercy. En 2007 alcanzó su única final, que perdió contra el argentino David Nalbandian.

Este abandono reaviva el suspense por la lucha por el primer puesto mundial a final de año, que se disputan Djokovic y Nadal, que tiene asegurado volver a lo más alto del ránking el lunes.