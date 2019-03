$!Nadal-Federer, episodio 39 de una rivalidad histórica

“Ojalá (pueda jugar). Mi objetivo y mi idea es estar listo pero no puedo garantizar cómo me voy a levantar mañana”, dijo por su parte el jueves el español cabizbajo en conferencia de prensa.

“Un partido especial”

Federer busca en Indian Wells desempatar con el serbio Novak Djokovic en el palmarés del campeonato. Ambos cuentan con cinco títulos. Nadal, por su parte, suma tres y quiere acercarse a ellos. La primera parada de ambos y la penúltima en el camino: el otro.

“Si no viera que este partido es especial es porque no amaría este deporte y no apreciaría su historia. Así que no es el caso”, señaló el español.

“Por supuesto que es un partido especial pero, al final del día, es otro partido de tenis. No es que vayamos a jugar al ajedrez. Sigue siendo tenis. Incluso si es entre nosotros, incluso si es más especial que cualquier otro partido, sigue siendo tenis y el objetivo es el mismo de siempre: salir a la pista y jugar al máximo nivel posible”, agregó.

Federer tampoco dudó en elogiar a su oponente, con el que ha compartido mucho tiempo dentro y fuera de las pistas desde aquella victoria de Nadal en Miami en 2004 por un doble 6-3 y que marcó el comienzo de un viaje único.

“Creo que somos muy diferentes, en cuanto a personalidades y también puede que como jugadores. La forma en que ganamos es muy diferente pero los dos conseguimos encontrar una manera de destacar al más alto nivel (...) Todo ello contribuye a la rivalidad tan genial que tenemos”, explicó el suizo, de 37 años y cinco mayor que su oponente.

“Luego tienes todas las cosas que hemos hecho por la fundación así como las cosas promocionales para el circuito, otras cosas políticas... ha sido un gran viaje con Rafa al lado”, sentenció.

Un viaje que los llevó a alternarse el primer puesto de la ATP durante 506 semanas o, lo que es lo mismo, compartir casi 10 años de hegemonía.

En la otra semifinal, el austriaco Dominic Thiem (N.7) y el canadiense Milos Raonic (N.13) lucharán por el otro pase a la última instancia.