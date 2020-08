Nadal, "ilusionado" con Roland Garros pero pendiente de la pandemia

"Soy el vigente campeón (del US Open), pero mi corazón me dice que no es el momento de hacer viajes largos sin saber lo que puede pasar", dijo Nadal

"Cuando llegue el momento veremos cómo está la situación en Europa y si está bajo control o no", añadió Nadal, que ya renunció al Abierto de Estados Unidos por la pandemia.

"Soy el vigente campeón (del US Open), pero mi corazón me dice que no es el momento de hacer viajes largos sin saber lo que puede pasar. He decidido quedarme en casa en Mallorca, donde la situación parece buena y bajo control, y esperar a futuras oportunidades", afirmó Nadal, quien aseguró haber tomado su decisión tras consultar con su familia.