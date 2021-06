$!Nadal renuncia a participar en Wimbledon y en los Juegos de Tokio

"Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos", señaló el jugador de 35 años en las redes sociales.

Rafael Nadal no competirá en Wimbledon y en los Juegos de Tokio tras "haber escuchado" a su cuerpo, señaló la leyenda del tenis español este jueves en un comunicado.

Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio.

El hecho de que haya solo dos semanas entre Roland Garros y Wimbledon este año, no ha ayudado a que mi cuerpo pueda recuperar de la siempre exigente temporada de tierra batida. Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo.

El número tres del mundo asegura que "es una decisión que nunca resulta fácil de tomar", pero que lo hace con el fin de preservarse físicamente y poder seguir compitiendo más tiempo.

"Tras haber escuchado a mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando", aseguró el tenista mallorquín.

Nadal ya había insinuado la posibilidad de no disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en mayo en Roma: "no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé".