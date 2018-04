Nadal tiene susto ante Klizan pero pasa a semifinales en Barcelona

BARCELONA. Después de superar al eslovaco Martin Klizan, por 6-0 y 7-5, y pasar a las semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, el español Rafael Nadal, número uno del mundo, aseguró, tras un segundo set que se le complicó, que el abierto barcelonés “es un ejemplo de lo difícil que es todo”.

“A todos nos cuesta. Thiem ha perdido, Dimitrov ha perdido y al final todos sufren y este torneo es un ejemplo de lo difícil que es todo”, aseveró en la rueda de prensa posterior al encuentro de cuartos de final.

Al mallorquín se le complicó en el segundo set un partido que empezó como un tiro. Jugando con determinación y sin apenas cometer errores, en un visto y no visto, Klizan, verdugo de Nokav Djokovic en segunda ronda, se vio 6-0 abajo.

“El hecho de empezar con el marcador en contra en el segundo set ha afectado. Por suerte, se ha podido recuperar con el 5-4. En el 6-5 pensaba que haría un ‘break’. Lo he conseguido, era una victoria difícil, que se ha complicado y que también tiene su valor”, analizó.

Reconoció Nadal que jugó “muy mal” en el inicio del segundo set, algo que le condicionó en su juego, si bien destacó que en todos los saques del eslovaco tuvo opciones de romper el servicio.

“El 6-0 inicial no condiciona. Bueno, me he ido al baño y quizás ahí he perdido un poquito el ‘timming’, a lo que se ha unido que he perdido un punto tonto. Un juego malo puede pasar y después no he podido recuperar, aunque me he fabricado opciones para recuperar la rotura”, añadió.

Nadal, que encadena 42 sets seguidos ganados en tierra batida, ha reconocido que la segunda manga ante Klizan fue la “más complicada”

desde que ha regresado de la lesión y celebró haberlo superado.

Sobre su rival en semifinales, que saldrá del vencedor entre el belga David Goffin y el español Roberto Bautista, avisó que son “dos jugadores diferentes, aunque complicados y con un gran talento”.

“Sea el rival que sea tengo que jugar a un nivel alto para tener opciones de pasar. Tengo que jugar un poco más agresivo con el drive. Soy yo el que tiene que jugar al nivel de agresividad suficiente para que el rival juegue incómodo”, subrayó.